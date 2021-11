Jeden z najbogatszych Polaków mówi o przyszłości rynku mieszkań. Co z cenami?

Atal, czyli jeden z większych polskich deweloperów, pochwalił się rekordową sprzedażą mieszkań. Przez pierwsze dziewięć miesięcy tego roku znalazł nabywców na 3232 lokale, co oznacza wzrost o ponad 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Zadowolenia z wyników nie kryje prezes Zbigniew Juroszek, który m.in. dzięki mieszkaniowemu biznesowi wraz z synem znalazł się ostatnio w TOP10 listy najbogatszych Polaków według Forbesa.

Juroszek podczas wtorkowej konferencji prasowej odniósł się m.in. do przyszłości rynku mieszkaniowego w obliczu rosnących stóp procentowych w Polsce. Jeszcze kilka miesięcy temu główna stawka była na poziomie 0,1 proc., a teraz wynosi już 1,25 proc. Wielu ekonomistów prognozuje, że w grudniu może sięgnąć 1,75 proc.

Wyższe stopy procentowe to droższe kredyty, większy problem z uzyskaniem kredytu i wyższe koszty dla deweloperów.

Juroszek o stopach procentowych

Prezes Atal ocenia, że dopiero stopy procentowe przekraczające 2 proc. miałyby duży wpływ na rynek mieszkaniowy w Polsce. Według niego, przy niższym poziomie, rynek będzie funkcjonował normalnie.

- Podwyżka stóp procentowych to jest duży gracz w całym procesie budowlano-inwestycyjnym. Mamy do czynienia z podwyżką jedną i drugą, ale jeszcze nie doszliśmy w Polsce do poziomu, w którym bardzo długo funkcjonowaliśmy: na poziomie 1,5 proc. - wskazuje Zbigniew Juroszek.

Precyzuje, że dopiero po przekroczeniu poziomu 2 proc. będzie to prawdopodobnie jakaś istotna zmiana, ale nie wierzy, by doszło do tak drastycznych podwyżek stóp procentowych.

Dodaje, że zakłada powrót do stóp, które już były w Polsce przed pandemią. Wskazuje, że dotychczasowe działania NBP nie miały przełożenia na sprzedaż mieszkań w listopadzie.

Juroszek podkreśla, że rynek deweloperski działa selektywnie i są na nim firmy, które będą sobie radziły dobrze także w środowisku wyższych stóp procentowych.

Rynek mieszkaniowy. Co z cenami?

Prezes zauważa, że ceny materiałów budowlanych stanęły na wysokich poziomach i pewnie tak pozostanie.

W kwestii cen mieszkań spodziewa się w 2022 roku stabilizacji na tych rynkach, na których do tej pory ceny mocno rosły. Z kolei w miastach, gdzie do tej pory nie było tak dużych podwyżek, można spodziewać się jeszcze kilku procent na plus.

Atal, wydając od początku roku 2390 lokali, osiągnął przychody na poziomie 1,03 mld zł. Na czysto zarobił 190 mln zł.

- Wciąż zdecydowaną większość klientów Atal stanowią osoby chcące zaspokoić własne cele mieszkaniowe. Popyt jest zatem stymulowany w znacznym stopniu chronicznym brakiem mieszkań, migracjami do miast czy chęcią poprawy warunków lokalowych, a nie celami inwestycyjnymi czy presją inflacyjną - ocenia prezes.

Zbigniew Juroszek za pośrednictwem spółki Juroszek Investments ma 83 proc. wszystkich akcji spółki Atal. Ich aktualna wycena giełdowa to około 1,4 mld zł. Jest także współwłaścicielem spółki Star-Typ Sport działającej w sektorze zakładów bukmacherskich. Obecnie wraz z rodziną posiada 100 proc. udziałów.

Forbes cały majątek Juroszków wycenił w tym roku na niecałe 5 mld zł. Plasuje ich to na ósmym miejscu listy najbogatszych Polaków.