Jedyny taki koncern w Europie. LVMH trafił do pierwszej dziesiątki światowych gigantów

Akcje LVMH zyskały w czwartek 5,7 procenta i zakończyły dzień na poziomie 883,9 euro. Tym samym wycena spółki wzrosła do 445,5 miliarda euro, czyli równowartości 486 miliardów dolarów. Jak podaje Bloomberg, taki wynik otworzył francuskiemu koncernowi drzwi do pierwszej dziesiątki największych pod względem kapitalizacji spółek na świecie.

LVMH to jedyna europejska firma w tym gronie. Na miejscu dziewiątym jest odpowiedzialna za Facebooka Meta, ósma jest Tesla, a następnie NVIDIA, Berkshire Hathaway, Amazon, stojący za wyszukiwarką Google Alphabet, Saudi Arabian Oil, Microsoft i Apple.

Akcje rosną, prezes się bogaci

Francuski koncern jako jedyny z pierwszej dziesiątki reprezentuje branżę dóbr luksusowych. To do niego należą takie marki, jak Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Givenchy, Marc Jacobs czy Kenzo. - To pokazuje, jak rośnie grupa zamożnych ludzi - ocenił w rozmowie z Bloombergiem Gilles Guibout z AXA Investment Managers. Od wielu lat za wzrosty w tej branży odpowiadają Chiny i tak też było w ciągu ostatnich 12 miesięcy.