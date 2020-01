JLL: Do użytku oddano w Polsce 169 tys. m2 centrów handlowych w 2019 r.

"Największe nowo otwarte projekty w ubiegłym roku to Galeria Młociny w Warszawie (78,5 tys. m2 powierzchni handlowej) oraz Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu (25,3 tys. m2). Jednocześnie 56 tys. m2 wycofano z podaży z powodu zamknięcia kilku centrów handlowych Tesco. W rezultacie, powierzchnia handlowa w Polsce, obejmująca wielkopowierzchniowe formaty, osiągnęła poziom 14,6 mln m2 z czego za 10,2 mln m2 odpowiadają 422 centra handlowe, przekładając się na nasycenie na poziomie 266 m2 na 1 000 mieszkańców" - czytamy w komunikacie.

Aktualnie w budowie pozostaje około 217 tys. m2 w ramach centrów handlowych z terminem oddania do końca 2021 roku. Jednocześnie rosnąca liczba deweloperów dywersyfikuje swoje portfolio celując w inne formaty. W minionym roku na rynek trafiło blisko 210 tys. m2 w ramach parków handlowych i wolnostojących magazynów handlowych, o 29% więcej niż w roku poprzednim. 2019 był także owocny dla mniejszych formatów, w tym centrów convenience, w którym łącznie do użytku oddano blisko 138 tys. m2 - najwięcej w historii, podano także.

"Popyt na nowoczesne powierzchnie handlowe w Polsce jest generowany przede wszystkim przez największe sieci handlowe poszukujące atrakcyjnych lokalizacji. Grupa ta reprezentuje stabilną strategię ekspansji, jednak bez presji ilościowej kolejnych otwarć. Ma to odzwierciedlenie w stabilnej liczbie debiutów międzynarodowych marek. W 2019 roku pierwsze sklepy w Polsce otworzyło 20 nowych zagranicznych brandów, m.in. kultowy Hermes z Francji, modowi giganci, tacy jak Monki i Weekday należący do Grupy H&M, czy amerykański Under Armour" - czytamy dalej.