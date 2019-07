JLL: Sprzedaż mieszkań spadła o 3,4% r/r w II kw., ale deweloperów to 'nie boli'

"3% spadku r/r to jednak nic strasznego. To, co niepokoi deweloperów, to że w ujęciu rok do roku już szósty kwartał z rzędu sprzedaż jest niższa. Dobra wiadomość natomiast taka, że tempo tego spadania jest niższe. W kolejnych kwartałach może być okolicach zera, bo baza jest coraz niższa - kontynuowała ekspert.