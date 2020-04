Johnson & Johnson przekaże ponad 1 mln zł na walkę z epidemią COVID-19 w Polsce

"Nasze zaangażowanie w walkę z Covid-19 to świadectwo, że zobowiązania wynikające z Credo Johnson & Johnson - wobec pacjentów, personelu medycznego i społeczności, w których żyjemy i pracujemy - traktujemy poważnie; odzwierciedlają one bowiem nie tylko filozofię firmy, ale wartości, którym wszyscy hołdujemy" - dodała Katarzyna Branny, reprezentująca uczestniczące w akcji pomocy charytatywnej sektory J&J Poland: konsumencki, wyrobów medycznych i Vision Care, oraz działający w firmie zespół koordynujący ds. COVID-19.

Jako jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie firma zaangażowała także wszystkie swoje zasoby do prac nad szczepionką przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Spółka Johnson & Johnson zidentyfikowała wiodącego kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19 (z dwoma kandydatami zapasowymi), który przejdzie do pierwszych etapów produkcji. Spółka zakłada, że najpóźniej do września 2020 r. rozpoczną się badania kliniczne z udziałem ludzi, a pierwsze partie szczepionki przeciw COVID-19 mogą być dopuszczone do interwencyjnego szczepienia już na początku 2021 roku.