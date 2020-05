JSW miała 208,86 mln zł straty netto, 50,5 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku wyniosły 918,1 mln zł, co oznacza spadek o 30,4% w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku. Spadek ten jest spowodowany niższym wolumenem sprzedaży węgla o 0,3 mln ton, a także uzyskanymi niższymi średnimi cenami sprzedaży węgla koksowego o 222,92 zł/t, tj. o 31,3% oraz węgla do celów energetycznych o 29,25 zł/t, tj. o 10,6%. W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży koksu wyniosły 947,7 mln zł, co oznacza spadek o 14% w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku. Niższe przychody z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowane były uzyskaną niższą ceną sprzedaży koksu o 372,55 zł/t, tj. o 31,7%" - czytamy w raporcie.