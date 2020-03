JSW miała 628,9 mln zł zysku netto, 1 939,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

"Przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły 8 671,8 mln zł i były o 1 137,7 mln zł, tj. 11,6% niższe od osiągniętych w 2018 roku. Na niższy poziom uzyskanych przychodów wpływ miały przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży koksu o 773,9 mln zł tj. o 19,2%, węgla o 313,5 mln zł, tj. o 6,2%, oraz węglopochodnych o 132,6 mln zł, tj. o 31,7%. Niższe przychody ze sprzedaży koksu wynikają zarówno z niższego o 17,1% wolumenu sprzedaży jak i niższej o 2,1% średniej ceny sprzedaży, natomiast niższe przychody ze sprzedaży węgla spowodowane są niższym o 6,7% wolumenem sprzedaży oraz niższą o 3,6% średnią uzyskaną ceną węgla koksowego. Niższe przychody ze sprzedaży węglopochodnych wynikają z niższej średniej ceny sprzedaży smoły (o ok. 32%) oraz benzolu (o ok. 20%). W analizowanym okresie odnotowano wyższy poziom przychodów z pozostałej działalności w porównaniu do 2018 roku o 82,3 mln zł, tj. o 30,1% co jest między innymi efektem ujęcia przychodów nabytej spółki PBSz za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku" -

czytamy w raporcie.