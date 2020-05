JSW nie zakłada ograniczenia nakładów inwestycyjnych w tym roku

"To, co jest istotne, to elastyczność i smukłość działania, a ona nie jest możliwa, jeśli nie będą realizowane inwestycje. W tej chwili mogę ze spokojem poinformować, że jeżeli chodzi o inwestycje w grupie, to na razie nie widzimy problemów z ich realizacją. Na pewno nie będziemy podejmować żadnych radykalnych działań, jeżeli chodzi o roboty korytarzowe" - powiedział Dyczko podczas telekonferencji.