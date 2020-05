Kantar: 1/3 bankowców oczekuje powrotu do normalnej pracy placówek za miesiąc

"W ocenie jednej trzeciej badanych placówki banków wrócą do normalnej pracy już za miesiąc (m/m wzrost o 22 pkt proc.). Istotnie w relacji do poprzedniego miesiąca zmniejszył się odsetek badanych wskazujących powrót placówek do normalnej pracy w dłuższym horyzoncie" - czytamy w raporcie.