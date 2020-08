Kaufland rozpocznie modernizację 9 sklepów w sierpniu

"Zakres przebudowy został dopasowany indywidualnie do każdego obiektu. Plan zakłada m.in. zmianę wystroju marketów, w tym malowanie ścian oraz montaż oznaczeń grup towarowych, dzięki którym poruszanie się po sklepie jest bardziej intuicyjne. Wymienione lub zmodernizowane zostaną także boksy kasowe, a w obiektach, w których dotychczas nie były dostępne, pojawią się kasy samoobsługowe. Obecnie rozwiązanie to funkcjonuje w ponad 70 sklepach sieci, do końca roku ma być dostępne w ok. 100 lokalizacjach. Ponadto asortyment zostanie dopasowany do potrzeb klientów, określonych na podstawie analizy ich dotychczasowych preferencji zakupowych. Klienci unowocześnionych marketów będą mogli skorzystać również z nowego standardu piekarni" - czytamy w komunikacie.