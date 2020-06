Kaufland złożył wniosek do UOKiK ws. nabycia części mienia Parku Rozwoju III

"W ramach zamierzonej koncentracji Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu nabędzie mienie w postaci praw i obowiązków wynikających z umowy najmu do powierzchni handlowej [...]. Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m.in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero" - czytamy w komunikacie.