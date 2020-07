giełda 41 minut temu

KE apeluje o zwiększenie gotowości na wypadek nowych ognisk COVID-19

Komisja Europejska przedstawiła dziś zestaw działań, które należy podjąć by zwiększyć gotowość Unii do reagowania na wypadek pojawienia się nowych ognisk COVID-19, poinformowała Komisja. Zaapelowała o: testowanie i ustalanie kontaktów zakaźnych, poprawa nadzoru zdrowia publicznego oraz szerszy dostęp do środków ochrony osobistej, leków i wyrobów medycznych, a także o zabezpieczenie opieki zdrowotnej na wypadek wzrostu zachorowań.

