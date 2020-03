KE chce przedłużyć termin na wnioski dla rolników, zwiększyć pomocy państwa

Zwiększono też pomoc państwa. Obecnie rolnicy mogą skorzystać z maksymalnej pomocy w kwocie 100 tys. euro na gospodarstwo, natomiast przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem spożywczym i wprowadzaniem żywności do obrotu z 800 tys. euro. Pomoc tę można uzupełnić pomocą de minimis. Ostatnio pułap tej pomocy został podniesiony do 20 tys. euro (a w szczególnych przypadkach do 25 tys. euro). Łączna kwota krajowych środków wsparcia przyznana gospodarstwu może wynieść do 120 tys. euro (lub 125 tys. euro).