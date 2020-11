"W 2021 deficyt zmniejszy się do ok. 4 i 1/4% PKB, głównie z uwagi na odbijającą gospodarkę i stopniowe wycofywanie anty kryzysowych środków zaradczych" - czytamy w raporcie.

KE oczekuje, że dług general government w relacji do PKB zostanie wywindowany do ok. 56,6% PKB w 2020 wobec 45,7% w 2019 r. i wyniesie dalej 57,3% w 2021 r. i 56,4% w 2022 r.