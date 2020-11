KE notyfikowała przesunięcie 32 mln euro na sektor zdrowia w Lubuskiem

Z notyfikowanej kwoty 10 mln euro zostanie skierowane na wsparcie skierowanego do małych i średnich firm szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami koronawirusa. Za kolejne 10 mln euro zostaną zakupione respiratory i sprzęt medyczny. Pozostała część trafi do szpitali, podmiotów działających w sektorze pomocy społecznej oraz na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne.