KE pozwała Polskę do TSUE ws. zwolnienia z podatku akcyzowego od węglu i gazu

"W świetle polskiego ustawodawstwa, sprzecznego w tej kwestii z prawem UE, niektóre produkty energetyczne, takie jak węgiel i gaz, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa energochłonne objęte europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), są zwolnione z podatku akcyzowego" - czytamy w komunikacie.

KE przypomniała, że 8 marca 2018 r. Komisja wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie, w dniu 25 lipca 2019 r., wydała uzasadnioną opinię. Polska do tej pory nie wypełniła swoich zobowiązań, w związku z czym Komisja kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).