KE proponuje odroczenie o 6 miesięcy pakietu VAT dot. e-handlu - do 1 VII 2021

Pakiet e-handlu VAT ma ułatwić handel transgraniczny, zwalczanie oszustw związanych z VAT i zapewnić uczciwą konkurencję dla przedsiębiorstw w UE. Jako jeden z priorytetów strategii rozwoju jednolitego rynku cyfrowego był stopniowo wdrażany do roku 2015, kiedy to wprowadzono uproszczony system deklaracji i płacenia podatku VAT od dostaw usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) między przedsiębiorstwami a konsumentami w UE za pośrednictwem portalu MOSS (Mini One Stop Shop).