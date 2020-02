KE przekaże 232 mln euro na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Część tych funduszy ma zostać przydzielona firmom farmaceutycznym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego m.in. na badania nad szczepionką, a reszta ma zostać przekazana w ciągu najbliższych miesięcy na rzecz państw afrykańskich i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

"Z powodu epidemii koronawirusa zmarło już ponad 2,6 tys. osób, dlatego nie mamy innego wyjścia niż przygotować się na wszystkich poziomach. Nasz nowy pakiet będzie wspierał Światową Organizację Zdrowia (WHO), by zapewnić finansowanie krajów o słabiej funkcjonujących systemach opieki zdrowotnej, by nie pozostały w tyle. Naszym celem jest powstrzymanie epidemii na poziomie globalnym" - powiedział komisarz ds. zarządzania kryzysowego i europejski koordynator reagowania kryzysowego Janez Lenarčič, cytowany w komunikacie.