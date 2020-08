KE wszczęla postępowanie wyjaśniające ws. pomocy państwa dla LG Chem

"Unijne zasady pomocy państwa umożliwiają państwom członkowskim pobudzanie wzrostu gospodarczego w europejskich regionach znajdujących się w niekorzystnym położeniu. Musimy jednak upewnić się, że wsparcie publiczne jest rzeczywiście potrzebne do przyciągnięcia inwestycji prywatnych do danego regionu i zapobiec sytuacji, w której beneficjent pomocy zyskuje nieuczciwą przewagę nad konkurentami, na koszt podatników" - powiedziała unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

Zaznaczyła, że KE "gruntownie" zbada czy wsparcie ze strony polskich władz było konieczne, aby nakłonić LG Chem do decyzji o rozbudowie zakładu produkującego baterie w Polsce, oraz czy wsparcie to ogranicza się do niezbędnego minimum i nie zakłóca konkurencji ani nie wpływa niekorzystnie na spójność w UE.

Unijne zasady pomocy państwa, a zwłaszcza wytyczne Komisji z 2014 r. dotyczące pomocy regionalnej, umożliwiają państwom członkowskim wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w regionach UE będących w niekorzystnym położeniu oraz wspieranie spójności regionalnej w ramach jednolitego rynku. Środki pomocy muszą spełniać pewne warunki, aby zagwarantować, że przyniosą zamierzone rezultaty. Wymagane jest m.in., aby wsparcie zachęcało do inwestycji prywatnych, ograniczało się do niezbędnego minimum, nie zniechęcało do inwestycji w regionie znajdującym się w innym państwie członkowskim i będącym w równie niekorzystnym albo gorszym położeniu (,,negatywny wpływ na spójność"), ani nie powodowało bezpośrednio przeniesienia działalności (np. miejsc pracy) z innych regionów UE do państwa członkowskiego przyznającego wsparcie, wskazano w materiale.