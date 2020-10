KE wzywa do przedstawienia krajowych strategii ws. testów na COVID-19 do poł. XI

" Wzrost wskaźników zakażeń COVID-19 w Europie jest bardzo niepokojący. Europa potrzebuje natychmiastowych zdecydowanych działań w celu ochrony życia i środków do życia, złagodzenia presji wywieranej na systemy opieki zdrowotnej i kontroli rozprzestrzeniania się wirusa. W przyszłym miesiącu przedstawimy pierwszy krok w kierunku Europejskiej Unii Zdrowia. W międzyczasie państwa członkowskie muszą usprawnić współpracę i wymianę danych" - powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides, cytowana w komunikacie.

W opublikowanych zaleceniach sugeruje, by przeprowadzać testy możliwie jak najszerszej i priorytetowo traktować osoby z objawami, osoby, które miały kontakt osobami, u których potwierdzono zakażenie, lokalnymi ogniskami zakażeń, lecz - w miarę możliwości - również badać osoby bezobjawowe, wedle dostępnych zasobów. Regularnie testowani - w ocenie Komisji - powinni być pracownicy sektora opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej i edukacji oraz wszyscy pacjenci przebywający w szpitalach, testom poddawani powinni być też pacjenci cierpiący na inne schorzenia przed przyjęciem do szpitala.

Komisja sugeruje, by - w przypadku, gdy państwo wymaga od przyjezdnych badań pod kątem COVID-19, a w ich kraju pochodzenia nie ma możliwości przeprowadzenia testów - podróżni mieli możliwość poddania się takiemu badaniu po przyjeździe. Zapowiada, że wprowadzi wspólne ramy sprawozdawczości i platformę do monitorowania skuteczności krajowych strategii szczepień, aby przygotować się do szczepień na koronawirusa. Wnioski z pierwszego przeglądu krajowych planów szczepień mają zostać przedstawione w listopadzie 2020 r.