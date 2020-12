KE zakończyła rozmowy z firmą Novavax ws. zakupu 100 mln dawek szczepionki

"Jesteśmy bliscy dodania siódmej obiecującej szczepionki do naszego zestawu, a zatem zwiększamy szanse na dostęp do bezpiecznej i skutecznej szczepionki. Wszystkie państwa członkowskie muszą teraz zapewnić, że są gotowe do rozpoczęcia szczepień z użyciem niektórych z nich od początku 2021 r., jak tylko badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna" - powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides, cytowana w komunikacie.