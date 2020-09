KE zaleca zwiększenie inwestycji w infrastrukturę łączności szerokopasmowej

"Istotne jest zatem, aby państwa członkowskie unikały opóźnień w przyznawaniu dostępu do widma radiowego lub ograniczały je do minimum, aby zapewnić terminowe wdrożenie technologii 5G" - podkreśliła Komisja w komunikacie.

"Łączność szerokopasmowa i 5G będą stanowić podstawy zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki, niezależnie od tego, czy dotyczyć ona będzie transportu i energii, opieki zdrowotnej i edukacji czy produkcji i rolnictwa. Obecny kryzys uświadomił nam dobitnie znaczenie dostępu do bardzo szybkiego internetu w przypadku przedsiębiorstw, służb publicznych i obywateli, ale także potrzebę przyspieszenia tempa rozwoju sieci 5G" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

Chodzi o superkomputery światowej klasy, które mogą obecnie wykonywać ponad 1 015 operacji na sekundę (petaskalowa moc obliczeniowa), przy czym najlepsze systemy przekraczają 1 017 operacji na sekundę (przedeksaskalowa moc obliczeniowa). Od 2022 r. następna generacja (eksaskalowa) będzie wykonywać ponad miliard miliardów (1 018) operacji na sekundę, co stanowi moc obliczeniową porównywalną do połączonych zdolności obliczeniowych wszystkich telefonów komórkowych całej ludności UE, wyjaśniła Komisja.

Komisja wezwała państwa członkowskie, by do 30 marca 2021 r. opracowały najlepsze praktyki, w celu terminowego uruchomienia sieci stacjonarnych i mobilnych o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G. Zgodnie ze strategią Komisji do 2025 r. wzmocniona koordynacja transgraniczna i nieprzerwany zasięg sieci 5G poprawi funkcjonowanie głównych szlaków transportowych w Europie, w szczególności połączeń drogowych, kolejowych i wodnych śródlądowych.

Według Komisji, do 2025 r. wszystkie główne podmioty stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy (tj. szkoły, szpitale, węzły transportowe) powinny mieć łączność gigabitową, wszystkie obszary miejskie i główne szlaki transportu naziemnego powinny być połączone z nieprzerwanym zasięgiem 5G, a wszystkie europejskie gospodarstwa domowe powinny mieć dostęp do łączności o przepustowości co najmniej 100 Mb/s z możliwością zwiększenia jej do prędkości gigabitowych.