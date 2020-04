KE zatwierdziła polski program pomocy o wartości 110 mln euro

"Polski program o wartości 110 mln euro ułatwi udzielanie gwarancji publicznych w odniesieniu do pożyczek oraz pożyczek z dopłatami do oprocentowania w celu wsparcia całej polskiej gospodarki w okresie pandemii. Około 3 tys. krajowych przedsiębiorstw działających w Polsce będzie w stanie zaspokoić bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności i kontynuować swoją działalność" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

KE uznała, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W szczególności, [I] kwotę pożyczki przypadająca na przedsiębiorstwo ograniczono do tego, co jest niezbędne do zaspokojenia jego potrzeb związanych z płynnością w najbliższej przyszłości, [II] opłaty gwarancyjne i stopy procentowe odpowiadają minimalnym poziomom określonym w tymczasowych ramach, [III] gwarancje i pożyczki będą udzielane do końca bieżącego roku, na okres nieprzekraczający sześciu lat oraz [IV] pomoc może zostać przyznana wyłącznie tym przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz których w znacznym stopniu dotknęły skutki pandemii koronawirusa.