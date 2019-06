technologie 1 godzinę temu

KGHM i PGE zapewnią ok. 20% finansowania projektu realizowanego z UKSW

Całkowita wartość projektu multidyscyplinarnego centrum badawczego to 85 mln zł, poinformował dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) prof. dr hab. Marek Niezgódka. Partnerzy komercyjni, do których dołączyły dziś oficjalnie KGHM Polska Miedź i Polska Grupa Energetyczna (PGE) zapewnią ok. 20% tej sumy, z przeznaczeniem na infrastrukturę badawczą.