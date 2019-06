KGHM uruchomił piec WTR w Hucie Miedzi Legnica

"Uruchomiony 28 czerwca 2019 roku piec WTR jest przeznaczony do przetopu wysokiej jakości surowców recyklingowych z możliwością uzupełnienia wsadu płynną miedzią. Dzięki zdolności przejęcia funkcji pozostałych pieców w trakcie ich postojów remontowych, produkcja huty będzie na stabilnym wysokim poziomie. Daje to szansę na podniesienie obecnej efektywności spółki i zwiększenie produkcji miedzi" - czytamy w komunikacie.

Piec wybudowano w 15 miesięcy. Całkowity koszt inwestycji to około 250 mln zł.

"Jako lider polskiej gospodarki odpowiadamy na wyzwania turbulentnego świata. Oparcie produkcji miedzi w dużej mierze na złomie jest przykładem Gospodarki Obiegu Zamkniętego, która jest nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju spółki. To największa inwestycja w historii Huty Miedzi Legnica, nie tylko pod względem poniesionych nakładów, ale przede wszystkim ze względu na ogromny skok technologiczny tego oddziału. Przekształci się on w hutę hybrydową mającą perspektywę rozwoju na kolejne lata. To krok w kierunku pozyskiwania surowca z recyklingu"- powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.