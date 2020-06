KI pozywa byłych menedżerów i spółkę KI Servcollect na 21,39 mln zł z odsetkami

"W pozwie spółka wnosi o zasądzenie solidarnie od pozwanych zapłaty kwoty 21 320 000 zł tytułem odszkodowania za szkody pośrednie jakie spółka poniosła w związku z działaniami pozwanych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 maja 2020 r. do dnia zapłaty, 30 000 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez spółkę na przygotowanie prywatnej opinii biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu ostatniemu z pozwanych do dnia zapłaty oraz 44 000 zł tytułem zwrotu kosztów wykonania tłumaczeń przysięgłych pozwu oraz części załączników do pozwu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu ostatniemu z pozwanych do dnia zapłaty. Spółka wraz z pozwem wnosi o zabezpieczenie powyższych roszczeń" - czytamy w komunikacie.