KIG apeluje do MF ws. zmian w zakresie podatku dochodowego w ramach tarczy fin.

"Rozwiązania tarczy finansowej były projektowane w założeniu, że wiosenny lock down był wydarzeniem jednorazowym, a gospodarka, po przejściowych trudnościach, wróci na ścieżkę wzrostu. Wtedy rozwiązanie polegające na stosowaniu zasad ogólnych prawa podatkowego (art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy CIT) znajdowało swoje uzasadnienie. Obecnie jednak, wkroczyliśmy w drugą falę zamykania gospodarki, a przedsiębiorcy, którzy do tej pory próbowali utrzymać bieżącą działalność firm w nowych warunkach społecznych i gospodarczych oraz chronić miejsca pracy muszą walczyć o przetrwanie" - czytamy w komunikacie.

W ocenie KIG, pierwszym krokiem do poprawy warunków prowadzenia działalności jest pozostawienie przedsiębiorcom jak największej ilości środków. Jednym z takich działań powinno być zwolnienie z podatku dochodowego kwot umorzonych pożyczek otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) (na wzór rozwiązań z ustawy o COVID-19: umorzenie jednorazowej pożyczki 5 000 zł i analogicznie w odniesieniu do zwolnienia z obowiązku opłacania składek do ZUS) albo decyzja MF o zaniechaniu poboru podatku od osiągniętego z tego tytułu przychodu, podkreślono.

"Kolejne kroki, jakie muszą być podjęte względnie szybko, to poluzowanie korelacji między umorzeniem środków otrzymanych w ramach tarczy finansowej z bezwzględnym utrzymaniem poziomu zatrudnienia. Obecnie przedsiębiorcy muszą podejmować decyzje restrukturyzacyjne. Dzięki wsparciu państwa utrzymali miejsca pracy przez pół roku w nadziei na odbicie gospodarki w III i IV kwartale. Obecnie jest już oczywistym, że część przedsiębiorców stoi przed wyborem - utrzymać miejsca pracy ryzykując bankructwem, czy dokonać restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnić część pracowników i przetrwać najtrudniejszy okres. Utrzymywanie na siłę miejsc pracy może doprowadzić do szeregu niekorzystnych zjawisk - powstaniu zaległości w wypłacie wynagrodzeń względem pracowników, wpłatach składek do ZUS, wpłatach zaliczek na podatek PIT od wynagrodzeń pracowników, braku możliwości spłaty zadłużenia względem PFR z tytułu konieczności zwrotu, co najmniej 25% kwoty otrzymanej pomocy. Innymi słowy, brak możliwości zwolnienia pracowników może

doprowadzić do bankructwa wielu firm" - czytamy dalej.