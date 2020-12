forex 37 minut temu

KIG: Sektor fitness wskutek zamknięcia gosp. może stracić 3 mld zł do końca br.

Sektor fitness - wskutek zamknięcia gospodarki - może stracić 3 mld zł do końca 2020 r. Jeżeli branża nadal będzie zamknięta, to wiele firm będzie musiało zakończyć swoją działalność lub zostanie przejętych przez zagraniczne sieci, wskazał prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) Andrzej Arendarski w piśmie skierowanym do wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. Według prezesa KIG, wsparcie powinno być adresowane nie tylko do firm z branż, ujętych według kodów PKD, ale do całej gospodarki.