Kino Polska TV miało 5,15 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

"Wyniki finansowe pierwszego półrocza pokazują dużą odporność Grupy na rynkowe zawirowania. Zdywersyfikowane przychody i działalność na wielu rynkach sprawiają, że generujemy bezpieczny i stabilny strumień przychodów. Niższy niż rok wcześniej zysk netto wynika głównie z większych odpisów amortyzacyjnych aktywów programowych na kanałach FilmBox, Zoom TV, Kino Polska oraz Stopklatka. To m. in. efekt naszych wcześniejszych inwestycji w atrakcyjne treści, które obecnie trzeba amortyzować. Wynik obciążają także koszty zaplanowanych wcześniej działań, np. marketingowych i wsparcia sprzedaży, które w normalnych okolicznościach zostałyby zrównoważone rosnącymi przychodami z reklam. Naturalnie, tam, gdzie było to możliwe ograniczaliśmy koszty i wydatki" - skomentował prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

Oglądalność kanałów grupy w I półroczu wyniosła br. 2,3% (SHR%, all 16-49, live), a w samym drugim kwartale 2,48%, co oznacza wzrost o 32% r/r, podała spółka.

"Udział kanałów Grupy Kino Polska TV w oglądalności widowni komercyjnej sięgnął w czerwcu 2,56%. To nasz rekord. W całym półroczu średnia widownia Stopklatki wzrosła o 20% r/r, Zoom TV o 13%, a Kino Polska o 39%. Inwestycje w ofertę programową i jeszcze lepsze dopasowanie profilu kanałów do upodobań widzów przynoszą spodziewane efekty" - powiedział prezes.

Udział w oglądalności kanału Stopklatka w pierwszym półroczu tego roku wyniósł 1,09% (SHR%, all 16-49, live) i zwiększył się o 19,8% r/r. Udział kanału Zoom TV w oglądalności wyniósł 0,59% (SHR%, all 16-49, live) ze wzrostem o 13,5% rok do roku. Kanał Kino Polska powiększył udział w oglądalności o 39,1%, Kino Polska Muzyka o 50,0%, zaś Kino TV o 13,3% w porównaniu do poprzedniego roku, podano w materiale.