KIO nakazała unieważnienie wyboru oferty Torpolu w przetargu El. Ostrołęka

Pod koniec kwietnia oferta konsorcjum Torpolu (lider) i Zakładów Automatyki Kombud została wybrana jako najkorzystniejsza w zorganizowanym przez Elektrownię Ostrołęka postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 219,9 mln zł brutto (tj. ok. 178,8 mln zł netto).