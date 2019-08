technologie 1 godzinę temu

KIR: Najwięcej transakcji w euro jest rozliczanych z Niemcami i Holandią

W ciągu pięciu miesięcy 2019 r. system Euro Elixir rozliczył 3,4 mln komunikatów wysyłanych i 10,3 mln komunikatów otrzymywanych co oznacza, że więcej przelewów dociera do Polski z zagranicy niż jest wysyłane. Kraje, z którymi Polacy wymieniają najwięcej przelewów w euro to Niemcy, Holandia i Francja, poinformowała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).