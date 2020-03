KIR, OChK i Hitachi wprowadziły na rynek usługę trwałego nośnika w chmurze

"W ramach rozpoczętej kooperacji KIR będzie dostawcą kompleksowego rozwiązania trwałego nośnika w formie usługi, w którym za niezmienność i nieusuwalność przechowywanych informacji będzie odpowiadać macierz WORM osadzona w chmurze. Trwały nośnik informacji to rozwiązanie, które w bezpieczny i wygodny sposób umożliwia przechowywanie i udostępnianie wszelkich dokumentów elektronicznych, co znacznie wspiera procesy biznesowe w relacji przedsiębiorca - klient" - czytamy w komunikacie.

Klienci instytucji korzystających z trwałego nośnika otrzymają od KIR jeden całodobowy punkt dostępu do kluczowych informacji poprzez dedykowany portal, zarówno w okresie trwania relacji z daną instytucją, jak i po jej zakończeniu. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu technologii blockchain, będą mogli monitorować historię dokumentów oraz ich autentyczność, podano również.

KIR jest pionierem technologii blockchain w Polsce. W oparciu o tę technologię rozwiązanie trwałego nośnika do obsługi dokumentów publicznych wdrożyły m.in. PKO Bank Polski oraz BNP Paribas Bank Polska. KIR konsekwentnie rozszerza portfolio swoich usług, czym wspiera efektywność biznesową poprzez usprawnianie i upraszczanie procesów operacyjnych wewnątrz firmy oraz w kontakcie z klientami. Dostarcza m.in. bezpieczne narzędzia do potwierdzania tożsamości przez internet - mojeID oraz świadczy usługi zaufania.

Dostawcą macierzy WORM (Hitachi Content Platform) oraz aplikacji biznesowej trwałego nośnika (HCportal) dostosowanej do wymagań KIR jest firma Hitachi Europe Ltd. Rozwiązanie Hitachi oparte o macierz WORM jest stosowane przez większość instytucji finansowych w Polsce, w tym m.in. Bank Pekao, Santander Bank Polska, Getin Bank oraz SGB-Bank do zaadresowania wyzwania regulacyjnego jakim jest trwały nośnik. Instytucje, które wybrały rozwiązanie Hitachi wdrożyły je w tzw. trybie "on-premise".