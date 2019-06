KIR uruchomił usługę mojeID dla klientów PKO BP i PGNiG Obrót Detaliczny

"Usługa mojeID, opracowana przez Krajową Izbę Rozliczeniową we współpracy z PKO Bankiem Polskim, pozwala na zdalne potwierdzanie tożsamości, dzięki której użytkownik zyskuje łatwy dostęp do usług online. Wszystko bez konieczności zapamiętywania i wpisywania kolejnych loginów i haseł do różnych serwisów. W praktyce mojeID pozwala na przeniesienie do cyfrowego świata usług, które do tej pory wymagały osobistej wizyty w punkcie obsługi lub umawiania się z kurierem" - czytamy w komunikacie.

PKO Bank Polski, jako pierwszy dostawca e-Tożsamości, umożliwił swoim klientom skorzystanie z usługi mojeID, a PGNiG Obrót Detaliczny jest pierwszym podmiotem komercyjnym, który dołączył do mojeID jako dostawca usług.

"Jako największy bank w kraju i lider w dziedzinie innowacji wdrożyliśmy kolejny produkt podnoszący poziom cyfryzacji społeczeństwa. mojeID zapewnia wygodny dostęp do usług online kilku milionom naszych klientów internetowych. Nie ma rozwoju cyfrowych usług komercyjnych i publicznych bez cyfrowej tożsamości. Z mojeID identyfikacja przebiega sprawnie i bezpiecznie. Wykorzystanie danych potwierdzających tożsamość - analogicznych jak w bankowości elektronicznej - to bardzo duża wygoda dla internautów" - powiedział wiceprezes PKO BP Adam Marciniak, cytowany w materiale.

e-Tożsamość to środek identyfikacji elektronicznej wydawany przez bank. Składa się z zestawu danych, które będą potwierdzać online tożsamość użytkownika. Pozwoli to na zdalne korzystanie z usług, które do tej pory wymagały wizyty w punkcie obsługi klienta. Dzięki e-Tożsamości klienci mogą podpisać umowę z PGNiG na dostawę gazu w internetowym biurze obsługi klienta, wskazano również.

"Chcemy być bliżej naszych klientów i zapewniać im coraz lepsze i najnowocześniejsze narzędzia do korzystania z naszych usług online. Uruchomienie zawarcia nowej umowy przy wykorzystaniu mojeID i jej zdalna obsługa poprzez nasz serwis eBOK to przede wszystkim olbrzymia wygoda dla naszych klientów" - dodał prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.

"mojeID to odpowiedź na potrzeby sektora bankowego, usługodawców oraz samych klientów, którzy zyskają łatwy dostęp do wielu usług online. Wdrożenie produkcyjne mojeID w PKO Banku Polskim i PGNiG Obrót Detaliczny to przykład realizacji naszej strategii udostępniania ekosystemu zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań cyfrowych dla polskich firm i konsumentów" - podsumował prezes KIR Piotr Alicki.

KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce jest kluczowym elementem infrastruktury polskiego sektora bankowego. Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,7 mld transakcji rocznie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

