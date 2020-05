KIR, ZBP: Co trzeci użytkownik bankowości internet. chce korzystać z e-podpisu

Z badania Kantar wynika, że liczba osób zainteresowanych dostępem do podpisu cyfrowego stale rośnie. Trzy ostatnie edycje badania, zrealizowane w latach 2018-2020 wykazały, że wśród użytkowników bankowości internetowej lub mobilnej odsetek tych, którzy chcieliby korzystać z e-podpisu wzrósł z 22% w 2018 r. do 28% w roku bieżącym, podano.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest stosowany w Polsce od blisko 20 lat. W świetle prawa jest równoważny z podpisem odręcznym składanym w tradycyjny sposób. E-podpis pozwala uniknąć konieczności drukowania dokumentów, wysyłania ich kurierem czy ponoszenia kosztów archiwizacji. Umożliwia przeniesienie zarządzania dokumentacją do sfery cyfrowej, co nie tylko zwiększa szybkość jej przetwarzania, ale także podnosi poziom bezpieczeństwa, zaznaczono.

"W marcu br. wprowadziliśmy na rynek mSzafir - nowatorską wersję kwalifikowanego podpisu elektronicznego wykorzystującego technologię chmurową, która nie wymaga stosowania fizycznych urządzeń takich jak karty i czytniki. mSzafir umożliwia prowadzenie spraw prywatnych, biznesowych i urzędowych w sposób zdalny, przez internet. Rozwiązanie jest bardzo wygodne i bezpieczne. Znajduje swoje zastosowanie szczególnie teraz, w sytuacji, gdy ograniczamy do minimum kontakty zewnętrze. Co istotne, w ramach solidarności i odpowiedzialności społecznej, do końca czerwca, mSzafir w wersji do jednorazowego podpisu jest dostępny bezpłatnie" - dodała Włodarczyk.