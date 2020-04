Klabater wprowadzi dodatek do gry 'Crossroads Inn' pt. 'Nora' 28 kwietnia

"Po premierze obiecaliśmy fanom 'Crossroads Inn' dalszy rozwój samej gry i dużo nowej zawartości. Nora to już drugi dodatek. To spełnienie marzenia o połączeniu konwencji fantasy z 'Podziemnym kręgiem'. Chcemy. by gracze, którzy już dobrze znają 'Crossroads Inn', mieli okazje wyjść poza utarte schematy i otworzyć swój biznes na nielegalne walki oraz wpływy z czarnego rynku i szarej strefy" - powiedział szef studia Kraken Unleashed Robert Ogłodziński, cytowany w komunikacie.

Dodatek "Nora" pozwoli graczowi:

- Wybudować specjalną podziemną arenę i zorganizować nielegalne walki na pięści

- Zarobić na zakładach - goście obstawią wyniki podziemnych turniejów

- Zdobyć składniki dostępne tylko na czarnym rynku, m.in. jaja gryfa czy mięso Daera, by zaserwować nowe ekskluzywne dania

- Zasadzić nowe rośliny: zakazane ziele fajkowe i rośliny "lecznicze"

- Wybudować mniejszą arenę, gdzie odbywać będą się walki liqueratów

- Postawić przyrządy do ćwiczeń, gdzie pięściarze i okoliczni mieszkańcy będą mogli trenować, m.in. słup do wspinaczki, worki treningowe i nowe manekiny do ćwiczenia walki

- Zamontować na suficie nowe lampy, pozwalające na prowadzenie podziemnej plantacji ziela fajkowego

- Kupić stół alchemiczny, by wytwarzać lekarstwa... lub narkotyki

- Zbudować loch, do którego będzie można wtrącić niewygodnych gości

- Zbudować dla ochrony specjalny system sekretnych przejść, podano także.

"Klabater udostępnił specjalną infografikę, która w szczegółach opisuje zaplanowaną nową zawartość do "Crossroads Inn", czytamy także.

"'Crossroads Inn' to połączenie rozbudowanej gry z gatunku management sim z fabularnymi rozwiązaniami znanymi z gier role-playing. Produkcja oferuje dwa oddzielne tryby, Campaign i Sandbox. Pierwszy z nich pozwala przeżyć nieliniową przygodę z elementami RPG - decyzje handlowe odbiją się szerokim echem, budząc zainteresowanie potężnych graczy na politycznej scenie Delcrys. Tryb Sandbox skierowany jest do fanów symulacji, rozgrywka skupia się na zarządzaniu własnym biznesem i rozwijaniu karczmy.

W "Crossroads Inn" gracz wciela się we właściciela tawerny, która znajduje się w samym sercu baśniowej krainy Delcrys. Do zadań grającego należy zatrudnienie i wyszkolenie odpowiednich pracowników, zarządzanie dostawami, tworzenie nowych przepisów kulinarnych oraz ustalanie menu dopasowanego do odwiedzających gości. Gracz może planować z wyprzedzeniem, dogadzać różnym grupom społecznym odwiedzającym lokal, a w konsekwencji stać się najsłynniejszym oberżystą w historii Delcrys.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.

