"W ocenie Komisji przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych z Vestor DM do DM PKO BP należycie zabezpieczy interesy osób, do których należą przedmiotowe aktywa" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie KNF zwróciła uwagę, iż przedmiotem przeniesienia są te instrumenty finansowe i środki pieniężne oraz dokumenty, co do których osoby bądź podmioty uprawnione nie podjęły decyzji o przeniesieniu do innej firmy inwestycyjnej, podano także.