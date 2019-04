KNF nakłada wysokie kary za potajemny handel akcjami Krezusa. Inwestorzy nic nie wiedzieli

KNF przeanalizowała historię kupna i sprzedaży akcji Krezusa. Choć każda taka transakcja powinna być od razu podana do publicznej wiadomości, Karo, Taleja i Ptaszek (który jest prezesem oby tych spółek) nie zaprzątali sobie tym głowy.

Jak podaje KNF, Jacek Ptaszek w okresie kwiecień-maj 2018 pięciokrotnie wyprzedawał akcje Krezusa, ale ani razu nie poinformował o tym na czas. Zreflektował się dopiero w sierpniu. Komisja nałożyła na mężczyznę 600 tys. zł kary.

Z kolei spółka Taleja od kwietnia do października ubiegłego roku dokonała aż 18 transakcji na akcjach Krezusa (to kupowała, to sprzedawała), o których nie informowała na bieżąco. Kara: 1,5 mln zł.

Spółka Karo - Biuro Handlu Zagranicznego zostało natomiast ukarane kwotą 250 tys. zł. Ta firma pięć razy nie poinformowała na czas o przeprowadzanych transakcjach (do których doszło w marcu i maju 2018 roku).

To nie pierwszy raz, kiedy KNF wyciąga konsekwencje za ukrywanie informacji o obrocie akcjami Krezusa, przez co inwestorzy nie mieli pełnego obrazu tego, co dzieje się w spółce.

Oprócz tego KNF poinformowała we wtorek, że wszczęła postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z nieprzekazaniem w 2018 r. przez spółkę do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Dotyczyły one przekazania aktywów Krezus do podmiotów powiązanych; przystąpienia przez Krezus do długu podmiotu powiązanego; zmiany zabezpieczeń w związku ze zwiększeniem kwoty kredytu w rachunku bieżącym; okoliczności, w wyniku których Krezus nie miał możliwości finansowania transakcji zakupu akcji spółki Walcownia Metali "Dziedzice"; utraty kontroli nad spółką zależną Krezus Energia Wiatrowa; okoliczności związanych z istotnym ograniczeniem osiągania przychodów mających wpływ na znaczący spadek prowadzonej działalności i wyników finansowych w IV kwartale 2018 roku.

Spółka Krezus istnieje od 1994 roku, a jej akcje zostały wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w 1997 roku. Spółka koncentruje się na handlu złomem metali i metali kolorowych oraz inwestycjach w odnawialne źródła energii.

