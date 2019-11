KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego grupy PKO BP do 0,36 pkt proc. 

"Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,27 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1 (...)" - czytamy w komunikacie.

Do chwili otrzymania powyższego pisma, zgodnie z zaleceniem KNF, Bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie grupy kapitałowej banku, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z ww. kredytów hipotecznych na poziomie 0,42 pkt proc., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,31 pkt proc.), przypomniano.