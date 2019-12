finanse 49 minut temu

KNF rekomenduje, by banki mogły przeznaczać do 100% zysku za 2019 na dywidendę

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rekomenduje, by banki nierealizujące programu naprawczego i spełniające kryteria wyznaczone przez Komisję mogły wypłacić do 50% wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję, podała KNF. Do 100% mogłyby wypłacić banki spełniające wszystkie kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.