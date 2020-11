KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Mo-Bruku, publikacja dokumentu dzisiaj

"Główni akcjonariusze spółki, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30% akcji spółki w proporcji 50/50 z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10%. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie zamierza emitować nowych akcji. Szczegółowe parametry transakcji zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w dniu planowanej publikacji prospektu emisyjnego, tj. 18 listopada. Obaj akcjonariusze sprzedający akcje, dostrzegając znaczny potencjał Mo-Bruku do kontynuacji wzrostu, zachowają istotne pakiety akcji po transakcji" - czytamy w komunikacie spółki.