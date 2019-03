KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Pharmeny zw. z ofertą publiczną akcji serii E

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny: Pharmena SA z siedzibą w Łodzi, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E" - czytamy w komunikacie.