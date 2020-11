KNF zatwierdziła prospekt Pure Biologics, publikacja dokumentu w poniedziałek

O złożeniu prospektu spółka informowało na początku sierpnia br. Jak wówczas podano, prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600 000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda (akcje oferowane). Prospekt został również sporządzony w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 1 654 000 akcji spółki, tj. 185 400 akcji serii A, 296 500 akcji serii B1, 544 100 akcji serii B2, 146 410 serii C, 481 590 akcji serii D oraz nie więcej niż do 600 000 akcji oferowanych oraz nie więcej niż 600 000 praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.