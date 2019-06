finanse 39 minut temu

KNF zgodziła sie na przejęcie First Data Polska

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia 100% akcji First Data Polska SA z siedzibą w Warszawie przez nowo utworzone spółki z Grupy First Data (First Data Hydra Holdings LLC, FDR Delaware Holdings Limited, First Data UK Holdings Limited), w stosunku, do których First Data Corporation z siedzibą w Wilmington (USA) jest jednostką dominującą, poinformował regulator.