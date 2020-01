Kochalski z RPP: Dziś nie ma podstaw do zmieniania poziomu stóp procentowych

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji inflacyjnej NBP, inflacja konsumencka wyniesie 2,3% w 2019 r. i przyspieszy do 2,8% r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6% w 2021 r., natomiast wzrost PKB sięgnie 4,3% w 2019 r., a następnie spowolni do 3,6% w 2020 r. i do 3,3% w 2021 r.