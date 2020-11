Kogeneracja miała 23,78 mln zł straty netto, 28,14 mln zł straty EBIT w III kw.

"Grupa kapitałowa Kogeneracja S.A. osiągnęła za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku dodatni wynik finansowy netto w wysokości 112 094 tys. zł, wyższy aniżeli w okresie porównywanym 2019 roku o 75 513 tys. zł (36 581 tys. zł w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku), na co wpłynęły głównie: