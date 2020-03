Komisja Europejska zaleca ograniczenie podróży z krajów trzecich do UE

Brak koordynacji w działaniach poszczególnych państw może sprawić, że działania te - w ocenie Komisji - byłyby nieskuteczne. Każda jednostronna decyzja państwa Schengen o zastosowaniu tymczasowego ograniczenia podróży na jego własnej części granic zewnętrznych może być łatwo podważona przez osoby, które wjechałyby do strefy Schengen na innej części granic zewnętrznych, podkreśla Komisja.

Tymczasowe ograniczenie podróży powinno zwalniać obywateli wszystkich państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych z Schengen, którzy powracają do kraju. Zwolnienie to powinno mieć zastosowanie do: