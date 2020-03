Komisja Europejska zapowiada przekazanie 25 mld euro na walkę z koronawirusem

We wtorek Komisja otrzymała mandat do intensyfikowania reakcji na epidemię wirusa koronawirusa i koordynowania działań państw członkowskich.

"Aby to zrealizować, w tym tygodniu zaproponuję Radzie i Parlamentowi uwolnienie środków w wysokości 7,5 mld euro" - powiedziała von der Leyen, cytowana w komunikacie.

"Powołam grupę zadaniową, która będzie współpracować z państwami członkowskimi, aby dopilnować, by pieniądze trafiały do nich w nadchodzących tygodniach" - dodała.

Komisja Europejska ocenia obecnie stan dostępnego wyposażenia ochronnego i urządzeń do oddychania, a także zdolności produkcyjnej i dystrybucyjnej. Są to kluczowe dla całego sektora zdrowia. Chce też wzmocnić finansowanie badań nad szczepionką, diagnostyką i leczeniem koronawirusa. Dotychczas przekazano na ten cel 140 mln euro ze środków publicznych i prywatnych.

"Przede wszystkim musimy działać na poziomie makroekonomicznym. Użyjemy wszystkich dostępnych narzędzi, aby zapewnić, że europejska gospodarka przetrwa tę burzę. Wymaga to koordynacji między państwami członkowskimi, Komisją i Europejskim Bankiem Centralnym" - powiedziała Von der Leyen.

"Państwa członkowskie będą zobowiązane do wykorzystania tych kwot w celu przyspieszenia inwestycji w ramach funduszy strukturalnych. Wykorzystają to do współfinansowania krajowego, które normalnie musieliby sobie zapewnić, aby otrzymać kolejne transze kopert funduszy strukturalnych" - wskazała Von der Leyen.