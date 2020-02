Komisja PE rekomenduje wzmocnienie przepisów dot. m.in. zwalczania oszustw

Za absolutorium było 20 posłów Komisji przeciw - czterech. Jednak w dołączonej rezolucji, przyjętej większością 22 głosów, przy trzech wstrzymujących się i trzech przeciwnych, zaapelowano o większą ochronę wydatków Unii Europejskiej "przed oszustwami, korupcją, konfliktem interesów, celowym niewłaściwym wykorzystaniem i przestępczością zorganizowaną, a także do sprawiedliwszego podziału środków UE".

Powołując się na nieprawidłowości, do których doszło w niektórych krajach, Komisja parlamentarna wzywa do opracowania mechanizmu składania skarg, który umożliwiłby rolnikom informowanie Komisji Europejskiej o przypadkach nadużyć związanych z zawłaszczaniem ziemi, niewłaściwego postępowania organów krajowych czy też presji ze strony zorganizowanej przestępczości czy przypadkach zmuszania do pracy.