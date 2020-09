Komisja PE za 55 mld euro w ramach REACT-EU i ich wykorzystaniem do 2024 r.

"Posłowie [Komisji] głosowali za zezwoleniem krajom UE na wykorzystanie dodatkowych zasobów również po upływie terminu wyznaczonego przez Komisję na 2022 r., czyli w latach 2023-2024 r. Posłowie dążą do zapewnienia, by zasoby dotarły do najbardziej dotkniętych regionów i ludzi i chcą, aby inwestycje koncentrowały się na: infrastrukturze zdrowotnej i społecznej, systemach i usługach zdrowotnych dla wszystkich, także na obszarach transgranicznych, w regionach najbardziej oddalonych, obszarach dotkniętych zmianami przemysłowymi i wyludnieniem, do sektorów turystyki i kultury, na zatrudnianie młodych i grup defaworyzowanych" - czytamy w komunikacie.