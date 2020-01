Komputronik miał 14,54 mln zł straty netto w I poł. r.fin. 2019/2020

"W zakończonym półroczu najważniejszym zadaniem, jakie udało się zrealizować, była adaptacja działalności operacyjnej do zaostrzających się warunków finansowania sprzedaży w jakiej działa emitent. Pomimo mniejszych łącznie dostępnych limitów kredytów kupieckich od naszych dostawców, od września br prowadzimy ustabilizowaną działalność operacyjną - osiągamy przychody i dochody na sprzedaży o podobnej skali co w ubiegłym roku w porównywalnym okresie, a jednocześnie skutecznie obniżamy poziom ponoszonych kosztów" - napisał prezes Wojciech Buczkowski w liście do akcjonariuszy.